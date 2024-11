Farbanschlag auf NZZ-Gebäude – zehn Festnahmen

Protest in Zürich gegen Putin-Regime nach 1000 Tagen Ukraine-Krieg

Mit weiteren angeforderten Einsatzkräften sei es gelungen, die unbewilligte Demonstration mit Menschen aus der linksautonomen Szene aufzulösen und zehn Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 19 bis 74 Jahren zu verhaften. Dabei seien auch Gummischrot und Reizstoff eingesetzt werden. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wurde zunächst nicht beziffert. (sda)

Die Zürcher Stadtpolizei hat am Samstagabend nach einer unbewilligten Kundgebung und einem Farbanschlag auf das Gebäude der «Neuen Zürcher Zeitung» (NZZ) zehn Menschen festgenommen. Am Gebäude entstand Sachschaden.

