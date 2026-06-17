So hoch ist das Ferienbudget der meisten Schweizerinnen und Schweizer

Die Zahl der Schweizer, die Luxusbudgets für ihre Ferien zur Verfügung haben, wird kleiner.

Mehr «Schweiz»

Der Anteil der Befragten, die mehr als 6000 Franken für Ferien ausgeben, ist von 19 auf 11,9 Prozent zurückgegangen, wie aus einer Studie des Finanzdienstleisters Swiss Bankers hervorgeht.

Mehr als 40 Prozent der Befragten wollen zwischen 2000 bis 4000 Franken für Ihre Ferien in die Hand nehmen. (Symbolbild) Bild: imago-images

Dafür haben die Reisebudgets im mittleren Preissegment zugenommen, wie die Tochter der Hypothekarbank Lenzburg am Dienstagabend in einer Mitteilung schrieb. Mit 41,9 Prozent gibt der grösste Anteil der rund 1000 Befragten jährlich zwischen 2000 und 4000 Franken für Reisen aus. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr (36,1 Prozent).

Auch der Anteil der Personen mit einem Reisebudget von 4001 bis 6000 Franken ist gegenüber dem Vorjahr auf 20,8 Prozent gestiegen von 17,3 Prozent im Vorjahr. Ein Drittel der Befragten unternahm in den vergangenen zwölf Monaten drei oder mehr Reisen, wie es weiter hiess.

Die Kriege in der Welt schlagen auf das Reiseverhalten der Schweizer durch. Mehr als die Hälfte meidet den Nahen Osten. Je rund ein Viertel will nicht nach Russland und in die Ukraine oder in die USA reisen, wie es weiter hiess.

Dafür fahren die Schweizer nicht mehr so weit weg: «Für 36,9 Prozent kommen südeuropäische Länder wie Italien, Spanien oder Griechenland heute eher infrage als noch vor zwei bis drei Jahren. An zweiter Stelle folgt die Schweiz mit 32,4 Prozent, gefolgt von Deutschland und Österreich», schrieb Swiss Bankers. (sda/awp)