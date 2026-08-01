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Cheibeglatts Chrüsimüsi! Welches sind die besten schweizerdeutschen Wörter?
Schöne 1. August mitenand – lömmers tschäddere!
Am heutigen Schweizer Geburi widmen wir uns unserer schönen Sprache Schwiizerdüütsch (sorry, alle anderen Landessprachen, vielleicht ein ander Mal!).
Sammeln wir hier die besten, beziehungsweise schweizerischsten Wörter und Ausdrücke – Übersetzung fakultativ! Wir machen den Anfang …
«Schampar»
«Rüüdig»
«Putsch» (das einzige Wort, das im ganzen deutschen Sprachraum verwendet wird)
«Bünzli»
«Löli»
«Räble»
«Chrampfe»
«Rüüdig»
«Putsch» (das einzige Wort, das im ganzen deutschen Sprachraum verwendet wird)
«Bünzli»
«Löli»
«Räble»
«Chrampfe»
«Hudigäggeler»
«bigoscht»
«Chrüsimüsi»
«tschäddere (loh)»
«[füdli] blutt»
«cheibeglatt»
«Löli»
«bigoscht»
«Chrüsimüsi»
«tschäddere (loh)»
«[füdli] blutt»
«cheibeglatt»
«Löli»
«verhebe»
«tätsche»
«seich»
«täderle»
«Bütschgi»
«seich»
«täderle»
«Bütschgi»
«Trämel» (Holzklotz)
«Rundumeli»
«Chöitsch»
«chlöne»
«Gnosch/Gnusch»
«Fägnäscht»
«Chöitsch»
«chlöne»
«Gnosch/Gnusch»
«Fägnäscht»
«Totsch»
«huere»
«huere»
«Fudi»
«Tubbel»
«tädderle»
«Tüpflischiisser»
«Tubbel»
«tädderle»
«Tüpflischiisser»
«Gopf!»
«Flättere»
«id Möscht»
«Flättere»
«id Möscht»
«Chräbele»
«Gwunderfitz»
«Gfrörli»
«Schnäderfrässig»
«Füdlibluttwahnsinn»
«Sougoof»
«Brätsche» (hauen)
«Dammisiech»
«Möff» (hässig)
«fötzele»
«Chabis!»
«Chlötter» (für Geld)
«Stärnefoifi!»
«Giizgnäpper»
«Gwunderfitz»
«Gfrörli»
«Schnäderfrässig»
«Füdlibluttwahnsinn»
«Sougoof»
«Brätsche» (hauen)
«Dammisiech»
«Möff» (hässig)
«fötzele»
«Chabis!»
«Chlötter» (für Geld)
«Stärnefoifi!»
«Giizgnäpper»
«Schnäfel»
«Heimlifeiss/er»
«zunderopsi» (durcheinander)
«gaxe»
«hundskomun» «Chäferfäscht»
«Gnuusch»
«sudle»
«Chnuschti»
«abserble»
«Laferi»
«ummodle»
«schampar»
«gottsfriedli»
«zwäg»
«Heimlifeiss/er»
«zunderopsi» (durcheinander)
«gaxe»
«hundskomun» «Chäferfäscht»
«Gnuusch»
«sudle»
«Chnuschti»
«abserble»
«Laferi»
«ummodle»
«schampar»
«gottsfriedli»
«zwäg»
«Siebäsiech»
«Tschuddere »
«Schnuddere/ verschnudderet»
«Glunggä»
«Inezipfäffzgere» (reindrücken, reinwürgen)
«Gieu» (Bub)
«Pflusche» (Trottel)
«Müesli»
«Tschuddere »
«Schnuddere/ verschnudderet»
«Glunggä»
«Inezipfäffzgere» (reindrücken, reinwürgen)
«Gieu» (Bub)
«Pflusche» (Trottel)
«Müesli»
«rübis und stübis» (restlos, z. B. aufessen)
«umechnurze/umechnorze»
«umechnurze/umechnorze»
«chröömle»
«Fisimatente»
«Glünggi»
«gäggeligäl»
«Hundsverlochete»
«Saucheib»
«bambele (loh)»
«Hundsverlochete»
«Saucheib»
«bambele (loh)»
«Pfiggu» (ein Begriff aus dem Walliserdeutschen und bedeutet mit den Fingern schnippen oder wegspicken)
Du ahnst richtig: Jetzt wollen wir natürlich deine Lieblingswörter auf Mundart lesen! Und: Heute wird natürlich Schweizerdeutsch in der Kommentarspalte zugelassen.
Los gaht's!
Mehr Mundart:
Und ein Video – für alle 90er- und 2000er-Kids:
(sim)