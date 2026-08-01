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Cheibeglatts Chrüsimüsi! Welches sind die besten schweizerdeutschen Wörter?

Schöne 1. August mitenand – lömmers tschäddere!

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Am heutigen Schweizer Geburi widmen wir uns unserer schönen Sprache Schwiizerdüütsch (sorry, alle anderen Landessprachen, vielleicht ein ander Mal!).

Sammeln wir hier die besten, beziehungsweise schweizerischsten Wörter und Ausdrücke – Übersetzung fakultativ! Wir machen den Anfang …

«Schampar»

«Rüüdig»

«Putsch» (das einzige Wort, das im ganzen deutschen Sprachraum verwendet wird)

«Bünzli»

«Löli»

«Räble»

«Chrampfe» Peter Blunschi

«Hudigäggeler»

«bigoscht»

«Chrüsimüsi»

«tschäddere (loh)»

«[füdli] blutt»

«cheibeglatt»

«Löli» Madeleine Sigrist

«verhebe» Oliver Baroni

«tätsche»

«seich»

«täderle»

«Bütschgi»

Nina Bürge

«Trämel» (Holzklotz) Ralf Meile

«Rundumeli»

«Chöitsch»

«chlöne»

«Gnosch/Gnusch»

«Fägnäscht» Daniel Huber

«Totsch»

«huere»

Corina Mühle

«Fudi»

«Tubbel»

«tädderle»

«Tüpflischiisser» Kendra Kotas

«Gopf!»

«Flättere»

«id Möscht» Adrian Bürgler

«Chräbele»

«Gwunderfitz»

«Gfrörli»

«Schnäderfrässig»

«Füdlibluttwahnsinn»

«Sougoof»

«Brätsche» (hauen)

«Dammisiech»

«Möff» (hässig)

«fötzele»

«Chabis!»

«Chlötter» (für Geld)

«Stärnefoifi!»

«Giizgnäpper» Livia Jeger

«Schnäfel»

«Heimlifeiss/er»

«zunderopsi» (durcheinander)

«gaxe»

«hundskomun» «Chäferfäscht»

«Gnuusch»

«sudle»

«Chnuschti»

«abserble»

«Laferi»

«ummodle»

«schampar»

«gottsfriedli»

«zwäg» Flavia Kälin

«Siebäsiech»

«Tschuddere »

«Schnuddere/ verschnudderet»

«Glunggä»

«Inezipfäffzgere» (reindrücken, reinwürgen)

«Gieu» (Bub)

«Pflusche» (Trottel)

«Müesli» Leo Helfenberger

«rübis und stübis» (restlos, z. B. aufessen)

«umechnurze/umechnorze»

Nicole Christen

«chröömle» Seline Meier

«Fisimatente» Philipp Löpfe

«Glünggi» Carl-Philipp Frank

«gäggeligäl»

«Hundsverlochete»

«Saucheib»

«bambele (loh)» Julia Schwamborn

«Pfiggu» (ein Begriff aus dem Walliserdeutschen und bedeutet mit den Fingern schnippen oder wegspicken) Oliver Julier

Du ahnst richtig: Jetzt wollen wir natürlich deine Lieblingswörter auf Mundart lesen! Und: Heute wird natürlich Schweizerdeutsch in der Kommentarspalte zugelassen.

Los gaht's!

Mehr Mundart:

Und ein Video – für alle 90er- und 2000er-Kids:

Video: watson

(sim)