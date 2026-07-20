Flughafen Zürich muss 50 Passagiere aus Skymetro evakuieren

Zug mit Heidi-Durchsage: Flughafen Zürich muss Passagiere aus Skymetro evakuieren

Am Flughafen Zürich ist am Montagmorgen die Skymetro wegen eines technischen Problems im Tunnel stehen geblieben. Einsatzkräfte evakuierten rund 50 Passagiere.

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Die vollautomatische Metro, die das Flughafen Hauptgebäude mit dem Terminal E verbindet, blieb auf der 1,1 Kilometer langen Strecke stehen. Der Flughafen bestätigte am Montag eine entsprechende Meldung von 20 Minuten. Ein kurzer Stromunterbruch sei der Grund dafür gewesen, teilte er auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Die Skymetro führt Fluggäste in Zürich zum Terminal E. Bild: KEYSTONE

Rund 30 Minuten sassen die Passagiere im Zug fest. Anschliessend wurden sie über den dafür vorgesehenen Evakuationssteg aus der Skymetro begleitet. Bei den Passagieren handelte es sich ausschliesslich um Lokalpassagiere ohne Weiterflug. Transitpassagiere seien nicht betroffen gewesen. Die Skymetro war rund eine Stunde später wieder vollständig in Betrieb. Der Vorfall hatte keine Auswirkungen auf den Flugbetrieb.

Die Skymetro verbindet den Hauptteil des Flughafens mit dem etwas ausserhalb gelegenen neueren Terminal E. Dort werden vorwiegend internationale Langstreckenflüge abgefertigt. Der Mini-Zug ist bekannt für seine Durchsage, die der Figur Heidi aus den Geschichten von Johanna Spyri nachempfunden ist. (sda/con)