Für SBB-Chef sind Bahnhofsschliessungen langfristig eine Option

Herr der Ringe oder Matisse? Mit diesen Ausstellungen entfliehst du dem Herbstregen

Rasant neigen sich die Sommertage ihrem Ende zu – und mit der Temperaturanzeige sinkt bei vielen auch die Laune. Doch der Herbst hat einiges zu bieten. Diese fünf Ausstellungen eignen sich perfekt für verregnete Tage, an denen man lieber drinnen bleibt.

Mit Marina Abramović kommt ein wahrer Superstar der internationalen Kunstszene in die Schweiz. Die Performance-Künstlerin lotet mit ihren Installationen immer wieder die Grenzen des Konventionellen aus. So machte sie sich etwa einen Namen mit ihrer legendären Performance «The Artist is Present». Sie sass über drei Monate täglich acht Stunden im New Yorker «Museum of Modern Art» an einem Tisch. Das Publikum war eingeladen, ihr in die Augen zu schauen. Die Regel war simpel: Keinerlei physischer oder verbaler Kontakt erlaubt.