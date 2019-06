Hitze verbiegt Geleise: Bahnverkehr bei Bern weiter gestört

Wegen der grossen Hitze hat es am Donnerstagnachmittag zwischen Bern und Bern Wankdorf einen Gleisschaden in Form einer Gleisverwerfung gegeben. Eines der vier Gleise konnte deshalb nicht befahren werden. Der Verkehr bleibt auch am Freitagmorgen bis voraussichtlich 8 Uhr beeinträchtigt. Konkret heisst das:

Viele Pendler und andere Reisende mussten bereits am Donnerstag zahlreiche Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen. Zusätzlich waren aufgrund einer Stellwerkstörung im Raum Hindelbank die …