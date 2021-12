Linie Basel-Olten war wegen Gleisschaden beeinträchtigt

Die direkten Züge von Basel nach Zürich wurden zwischen 10.45 Uhr und 13.30 Uhr via Bözberg AG umgeleitet. Es sei aber nur zu leichten Verspätungen gekommen, hiess bei der SBB auf Anfrage. Alle anderen Züge verkehrten normal. Ausfälle gab es keine.

Der Verschwörungsideologe wirbt für Ungeimpfte und baut ein neues Geschäftsfeld auf. Dazu doziert er von Plakatwänden. Wer sich hinter der Aktion verbirgt, will er allerdings nicht offenlegen.

Die Plakate sind nicht zahlreich. Doch an prominenten Stellen in den Bahnhöfen von Basel, Bern und Zürich blickt Daniele Ganser auf die Passanten. In Rednerpose gibt sich der prominente Vertreter der Verschwörungs- und Querdenker-Gemeinde versöhnlich: