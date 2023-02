Schweizweite Störung von SBB-Informationsanzeigern

«Wir haben aktuell an diversen Bahnhöfen in der Schweiz Beeinträchtigungen bei den General- und Perronanzeigen», sagt SBB-Sprecherin Luana Quinter. Die Störung besteht seit etwa 17.15 Uhr. Generalanzeigen sind die grossen Anzeigetafeln in den Bahnhofshallen.

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

«Was seid ihr für Menschen?»: Immobilienbewirtschafterin packt über ihren Job aus

Ich war gerade einmal 18 Jahre alt, als ich als Immobilienwirtschafterin zu arbeiten begann. Wenn ich damals jemandem bei einer Abnahme zusätzliche Kosten berechnen musste, weil etwas mit der Wohnung nicht in Ordnung war, erhielt ich oftmals eine sehr aggressive Reaktion. Viele dachten sich wohl: So eine junge Frau, was will die mir schon erzählen – das weiss ich sowieso besser.