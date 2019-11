Eurocity-Zug bleibt am Sonntag in Sihlbrugg ZH stehen – 600 Reisende evakuiert

«Liebe Frau Badran, jetzt braucht es eine alte, weisse Frau ...»

Die SP steht nach der Rücktrittsankündigung von Christian Levrat vor einer Weichenstellung. Wird die Partei den Weg der deutschen SPD gehen? Oder den nordischen Weg?

Liebe Frau Badran

Sie waren ja einmal bei watson für eine Blattkritik. Da habe ich Ihnen ein bisschen widersprochen. Ihre Antwort: «Solange du so ein Baseldeutsch redest hier, diskutier' ich gar nicht mit dir.» Ich habe mich sehr daheim gefühlt in dieser Abkanzelung. In Basel lässt man Zürcher nicht mal «Bap» sagen, ohne sie zu verhöhnen. So bin ich aufgewachsen.

Nun dreht das Kandidatinnen-Karussell für die Nachfolge von Christian Levrat, und die Agenda heisst jetzt ganz imperativ: Eine …