Von diesem Hausdach ist der 61-jährige gestürzt. Bild: kantonspolizei graubünden

Polizeirapport

Arbeiter stürzt in Lumbrein GR vom Hausdach

Ein Arbeiter ist am Donnerstag in Lumbrein bei Bauarbeiten an einem Haus vom Dach vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 61-Jährige wurde von der Rega leicht bis mittelschwer verletzt ins Regionalspital nach Ilanz geflogen.

Ein anderer Arbeiter hatte den Sturz gehört und alarmierte die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei nach dem Sturz bei Bewusstsein gewesen und ansprechbar. (nib/sda)