Verdächtiger Gegenstand in Zug: Polizeieinsatz am Bahnhof Brugg



Verdächtiger Rucksack in SBB-Zug löst Grosseinsatz aus – Polizei bittet um Hilfe

Verschieden Aufgebote der Kantonspolizei Aargau sind am Samstagnachmittag wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem Zug an den Bahnhof Brugg AG ausgerückt. Sie räumten den Bahnhof. In den frühen Abendstunden dauerte der Einsatz an.

Die Alarmmeldung ging gegen 16.30 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schrieb. Demnach habe ein Zeuge beobachtet, wie eine Person den Zug betreten habe, einen Rucksack auf dem Sitz platzierte und den Zug daraufhin wieder verliess.

Verschiedene Einsatzkräfte hätten am Bahnhof Ermittlungen aufgenommen. Zum Schutz der Bevölkerung räumte die Polizei den Bahnhof und riegelte die Umgebung ab. Genaueres konnte die Sprecherin am frühen Abend nicht sagen.

Durch die Sperrung des Bahnhofes kam es im Bahnverkehr zu Verspätungen und Zugsausfällen, wie die Bahnverkehrsinformation meldete. Die Dauer der Einschränkungen war nicht bekannt.

Die Kantonspolizei bittet Personen, welche Angaben zu der unbekannten, männlichen Person oder dem herrenlosen Rucksack machen können, sich unter 062 835 81 81 zu melden.

Update folgt ...

(sda/pls)

