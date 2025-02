Rhein bei Schaffhausen mit Dieselöl verschmutzt

Der Vorfall ist Gegenstand laufender Ermittlungen, wie die Polizei am Freitagabend weiter mitteilte. (sda)

Erste Ermittlungen des Interkantonalen Labors (IKL), der deutschen Polizei und der Schaffhauser Polizei ergaben, dass ein Traktor auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Büsingen (D) Dieselöl verloren hatte. Dieses floss in den Gennersbrunnerbach und anschliessend in den Rhein.

Aus einem Traktor ausgelaufenes Dieselöl hat am Freitag den Hochrhein bei Schaffhausen verschmutzt. Das Öl musste von den Feuerwehren mit Ölsperren auf Bächen und dem Rhein aufgefangen werden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Alice Weidel lebt in der Schweiz und will in Deutschland regieren – geht das überhaupt?

Alice Weidel will Deutschland regieren, lebt aber mit ihrer Familie in der Schweiz. Ihr «Hauptwohnsitz», behauptet sie, sei jedoch in Deutschland.

Eigentlich will der Mann nicht über seine Nachbarin sprechen. Er ist vielleicht Mitte 40, hat langes Haar, gerade geht er zu einer Mülltonne am Strassenrand. Verschwiegen sei man im Ort, sagt er, der Presse stehe man kritisch gegenüber. Dann aber spricht er doch, ein bisschen stolz klingt er dabei. «Weidel – eine Topfrau», sagt er.