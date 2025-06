Polizeirapport

Frau auf Gehweg in Vogorno TI tot aufgefunden

Eine 64-jährige Frau aus dem Kanton Zürich ist am Freitagabend auf einem Gehweg in Vogorno TI im Verzascatal tot aufgefunden worden. Eine Drittbeteiligung schloss die Polizei vorerst aus, wie sie am Samstag mitteilte.

Der Leichenfund im Gebiet Pomvégia di Sotto wurde der Polizei am Freitag kurz nach 17 Uhr gemeldet, wie es weiter hiess.

Beamte der Kantonspolizei sowie die ebenfalls ausgerückte Schweizerische Rettungsflugwacht (Rega) konnten vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache seien im Gange, teilte die Polizei weiter mit. Weitere Informationen zu dem Fall würden vorerst nicht bekannt gegeben. (dab/sda)