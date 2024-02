Insasse legt Brand in Schaffhauser Gefängnis und verletzt sich schwer

Ein 28-jähriger Gefängnisinsasse ist bei einem Brand in Schaffhausen am Montag schwer verletzt worden. Laut Schaffhauser Polizei soll der italienisch-algerische Doppelbürger den Brand selber gelegt haben.

Die Gefängnismauern in Schaffhausen. Bild: KEYSTONE

Das Feuer war am Nachmittag in einer Zelle im Erdgeschoss des kantonalen Gefängnisses an der Beckenstube ausgebrochen, wie die Schaffhauser Polizei am Montagabend schrieb.

Der 28-Jährige musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Weitere Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gefahren werden. Das Gefängnis wurde zeitweise evakuiert. (dab/sda)