«Königin der Königinnen»: Nubie (rechts) holt sich den Titel als stärkste Walliser Kuh. Bild: keystone

Vor 13'000 Zuschauern: Nubie krönt sich zur stärksten Walliser Kuh

Nubie hat am Sonntag das nationale Finale der Ringkuhkämpfe in Aproz im Wallis gewonnen. Die Königin der Königinnen wurde von Kilian und Bastien Eyer in Ried-Brig gezüchtet.

Die junge Erstlingskönigin Taira gewann ihren Kampf gegen die drittklassige Königin Dixence, während Nubie den Kampf der Schwergewichte gewann, indem sie sich «mit Kraft und Selbstvertrauen» gegen die zweitklassige Königin Cannelle durchsetzte, wie die Organisatoren des Wettbewerbs am Sonntag mitteilten. Die Veranstaltung zog an zwei Tagen rund 13'000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Bei etwa 20 Grad und wenigen Wolken fanden die Kämpfe unter perfekten Wetterbedingungen statt, sowohl für die Tiere als auch für ihre Züchter. Wenn es zu heiss sei, kämpften die Kühe weniger, wenn es regnet, bleibe das Publikum aus, so die Organisatoren.

Erstmals nach 1995 wurde die Veranstaltung in diesem Jahr vom Schweizerischen Eringerviehzuchtverband organisiert, der die Organisation kurzfristig übernommen hatte, da keine Zuchtgenossenschaft den Jahrgang 2025 organisieren wollte. Er konnte auf die Unterstützung von 450 Freiwilligen zählen. (sda)