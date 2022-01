Ex-Logistik-Chef der Kapo Schwyz bestreitet Waffenverkäufe vor dem Bundesstrafgericht

Die Bundesanwaltschaft wirft dem heute 59-Jährigen vor, zahlreiche Waffen im Darknet angeboten und zehn Stück inklusive Munition tatsächlich verkauft zu haben. Ausserdem soll der frühere Logistik-Chef der Kapo Schwyz in den Jahren 2009 bis 2017 Munition und Material im Wert von 180'000 Franken über seine Arbeitgeberin bestellt, jedoch für sich behalten haben.

Der Angeklagte wurde von einem Deutschen schwer belastet. Dieser wurde in Konstanz (D) wegen Widerhandlungen gegen das Waffengesetz verurteilt. Entgegen den Aussagen des Deutschen sei dieser nicht zahlreiche Male zum Angeklagten gekommen, sagte der 59-jährige Angeklagte in der Befragung durch das Gericht.

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona hat am Dienstag der Berufungsprozess gegen den früheren Logistik-Chef der Schwyzer Kantonspolizei begonnen. Er bestreitet den Vorwurf, Waffen über das Darknet verkauft zu haben.

Am 17. und 18. Juni 2022 sollen Zürichs Strassen wieder bunt werden. An der Pride geht es darum, für eine offenere Gesellschaft und gleiche Recht für LGBTIQ-Menschen zu demonstrieren – und das mit Stolz. Davor muss das Organisationskomitee jedoch ein Problem aus dem Weg räumen: Das diesjährige Leitmotto «Trans Normal» kam gar nicht gut an.