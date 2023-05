Skifahrender und maskenloser Zürcher Polizist zu Recht entlassen

Ein Zürcher Kantonspolizist wurde anfangs Januar entlassen. Bild: KEYSTONE

Ein Zürcher Kantonspolizist hat sich krank gemeldet, und ist mit seinen Skiern in die Berge gefahren: Dass er daraufhin seine Stelle fristlos verlor, sei rechtens, hält das kantonale Verwaltungsgericht fest.

Der Polizist stolperte dabei am Ende über seine kritische Haltung gegenüber den Corona-Massnahmen: Als er am 22. Dezember 2021 bei der Mittelstation der Metschbahn in Lenk BE einen Zweitagespass erwerben wollte, weigerte er sich, eine Maske zu tragen oder eine Maskendispens zu zeigen. Er sei Polizist, soll er gemäss Urteil des Zürcher Verwaltungsgericht mehrmals vorgebracht haben.

Zwei Berner Kantonspolizisten, die wegen des offenbar lautstarken Disputs zur Mittelstation gerufen worden waren, führten ihn dann weg. Und sie fragten bei ihren Zürcher Kolleginnen und Kollegen nach, ob der Mann wirklich bei ihnen beschäftigt sei. Da sich der Polizist einen Tag zuvor krankheitsbedingt abgemeldet hatte, entliess ihn die Kantonspolizei Anfang Januar dann fristlos. (oee/sda)