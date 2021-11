Kinder vergewaltigt: Obergericht SO schickt pädophilen Wiederholungstäter in Verwahrung

Wie vor der ersten Instanz verlangte der Ankläger auch am Obergericht neben einer Freiheitsstrafe von 6.5 Jahren die Verwahrung des Mannes. Dieser hat sich seit Jahren immer wieder an Kindern vergangen und ist laut Psychiater stark rückfallgefährdet. Der amtliche Verteidiger beantragte weit gehende Freisprüche seines Mandanten, der die Übergriffe entschieden leugnet.

Ein 48-jähriger Mann, der sich seit Jahren immer wieder an Kindern vergeht, wird verwahrt. Das Obergericht des Kantons Solothurn hat den Schweizer am Montag zu einer Freiheitsstrafe von 37 Monaten und einer Busse verurteilt und die Verwahrung angeordnet.

Künftig zahlen Ungeimpfte in Singapur die Behandlungskosten bei einer Covid-Infektion selbst. Auch ein Schweizer Ökonom denkt laut über eine teilweise Abwälzung der Kosten nach. Ein Medizinethiker findet: Es braucht dringend eine Lösung, aber sie sieht nicht so aus.

Wer sich impfen lassen kann, aber nicht will, soll die Behandlungskosten bei einer Covid-Infektion selber zahlen. Was hierzulande bisher klar verneint wurde, setzt Singapur nun um. Auch in der Schweiz schlägt ein Wirtschaftsprofessor vor, dass Ungeimpfte wenigstens einen Teil der Spitalkosten selber zahlen müssen. Politisch ist das Thema ein heisses Eisen. Die Regierung will die Leute zum Impfen motivieren, nur wie?