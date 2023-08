SP will erneut eine Initiative für eine Einheitskrankenkasse

Baptiste Hurni, SP-NE, spricht zum Mietrecht, an der Frühjahrssession der Eidgenössischen Räte, am Dienstag, 7. März 2023 im Nationalrat in Bern.

Die Zeiten, in denen die Krankenversicherungsprämien einen «tragbaren Anteil eines durchschnittlichen Haushaltsbudgets darstellten», seien definitiv vorbei, heisst es im Antrag von Nationalrat Baptiste Hurni (NE), den die Delegierten an ihrer Versammlung in Biel einstimmig annahmen. Heute gehörte diese zu den grössten Kostenträgern und immer mehr Menschen müssten Prämienverbilligungen beantragen.

Neun Jahre nach der Ablehnung der Initiative für eine öffentliche Krankenkasse will die SP einen neuen Anlauf nehmen: Die Delegierten haben am Samstag grossmehrheitlich die Parteileitung beauftragt, sich mit der Lancierung einer neuen Initiative auseinanderzusetzen.

Vor dem Wetterwechsel: Höchste Temperatur des Jahres gemessen

Vor dem fürs Wochenende angekündigten Wetterwechsel hat sich die Hitzewelle am Donnerstag in der Schweiz noch einmal ordentlich aufgebäumt. Am heissesten Ort, in Genf, erreichte die Temperatur am Nachmittag 39,3 Grad.