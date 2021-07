Schweiz

Medaillenspiegel von Olympia 2020 für Schweiz und Co.



Bild: keystone

Medaillenspiegel: Wer räumt in Tokio ab?

Dreimal Gold, zweimal Silber, zweimal Bronze – so viele Medaillen hat sich die Schweizer Delegation an den letzten olympischen Spielen geschnappt. Wie viele werden es in Tokio?

Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro landete das Schweizer Team im Medaillenspiegel auf dem 24. Platz. Den ersten Rang sicherten sich die USA, gefolgt von Grossbritannien auf Platz zwei und China auf Platz drei. Bei den diesjährigen Wettkämpfen in Tokio strebt die Schweizer Delegation eine bessere Platzierung an.

Hier findest du die aktuelle Rangliste der Nationen (sortiert nach Anzahl Goldmedaillen):



