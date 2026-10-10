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«Covid, Covid»: Xhaka wird beim Posten angepöbelt und liefert sich Wortgefecht

Nati-Captain Granit Xhaka wird beim Einkaufen in einem englischen Supermarkt von Newcastle-Fans, dem Erzrivalen seines Klubs Sunderland, wegen seines gefälschten Covid-Zertifikats angepöbelt.

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Der 34-Jährige war mit seiner Frau Leonita in einem Supermarkt in der Gegend unterwegs, wie Videos, die auf Social Media publiziert wurden, zeigen. Die Fans, die sich als Anhänger von Newcastle United («Geordies») zu erkennen geben, sind dabei alles andere als freundlich mit dem Schweizer Rekordnationalspieler, der auch bei Sunderland, der Nachbarstadt Newcastles, die Captain-Binde trägt.

Granit Xhaka ist einer der Schlüsselspieler bei Sunderland. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Ein Mann hält Xhaka den Mittelfinger entgegen, ehe mehrfach «Covid, Covid»-Rufe in Richtung des Baslers zu hören sind. Xhaka lässt die Beleidigungen nicht wortlos über sich ergehen, sondern erwidert die Rufe und Gesten der Leute. Seiner Frau Leonita ist die Situation sichtlich unangenehm, sie versucht ihren Mann am Arm wegzuziehen und die Situation zu verlassen.

Freundlicher gesinnt ist Xhaka ein anderer Passant, der ihn anspricht und dem er dann die Hand schüttelt, wie ebenfalls auf den Bildern zu sehen ist. Nach der Szene endet das Video, die Xhakas scheinen den Ort des Geschehens zu verlassen.

Xhaka hatte kürzlich, nachdem gegen ihn ermittelt wurde, zugegeben, während der Coronapandemie ein gefälschtes Covid-Zertifikat gekauft zu haben. Am Donnerstag gab der Fussballer bekannt, dass er zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 3000 Franken verurteilt wurde. Sollte er sich innert zwei Jahren erneut etwas zuschulden kommen lassen, müsste er den Betrag bezahlen. Xhaka war nach Bekanntwerden des Falls dem Nations-League-Zusammenzug der Schweizer Nati ferngeblieben.

Hat zugegeben, sich ein gefälschtes Covid-Zertifikat geholt zu haben: Nati-Captain Granit Xhaka. Bild: KEYSTONE

Erbitterte Rivalität zwischen Sunderland und Newcastle

Dass die Newcastle-Anhänger Xhaka derart unfreundlich begegnen, hat mit der Rivalität mit Sunderland zu tun. Newcastle und die Nachbarstadt, die nur gut 20 Kilometer voneinander entfernt liegt, sind erbitterte Rivalen, das Derby zwischen den zweien gilt als eines der intensivsten in England. Unter anderem, weil der Konflikt zwischen den zwei Städten Jahrhunderte bis zum Englischen Bürgerkrieg zurück- und damit weiter über Fussball hinausgeht.

Ex-Newcastle Verteidiger Ryan Taylor, der aus Liverpool stammt, bezeichnet das Derby gegenüber der BBC als «pure Emotionen», in dem Spiel würde noch mehr Leidenschaft stecken als im Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton.

(con)