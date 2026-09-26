JSVP startet Petition für Embolo, Xhaka und Fischer wegen Covid-Zertifikaten

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JSVP-Präsident Nils Fiechter. (Archivbild) Bild: keystone

Die Junge SVP hat eine Petition gestartet, in der sie «volle Solidarität» und Straffreiheit für Personen, die während der Corona-Pandemie Impf-Zertifikate gekauft hatten, fordert. Dies geht aus einer entsprechenden Medienmitteilung vom Samstagabend hervor.

Menschen wie Granit Xhaka, Breel Embolo und Hockey-Coach Patrick Fischer seien «von der Impfung nicht überzeugt» gewesen und hätten sich deshalb entschieden, auf anderem Weg ein Impfzertifikat zu erhalten. Sie hätten «aus Verzweiflung» gehandelt, heisst es weiter.

Nils Fiechter, JSVP-Präsident, wird in der Mitteilung zitiert: «Wenn wir die Gräben aus dieser unsäglichen Zeit zuschütten wollen, müssen wir nicht nur endlich eine detaillierte Aufarbeitung tätigen, sondern auch für Straffreiheit für diese Menschen sorgen.» Die Petition ist an die vereinigte Bundesversammlung gerichtet.

Die drei genannten Persönlichkeiten waren dieses Jahr alle im Zusammenhang mit Covid-Zertifikaten in den Medienfokus gerückt. Hockey-Trainer Patrick Fischer hatte im April bekannt gegeben, dass er 2023 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden war. Gegen Nati-Captain Granit Xhaka wurde Mitte September ein Strafverfahren wegen Verdachts auf ein gefälschtes Covid-Zertifikat eröffnet.

Auch Stürmer Breel Embolo wurde wegen eines gefälschten Zertifikats juristisch belangt: Erst diese Woche machte Schweiz Heute publik, dass der Fussballer 2025 wegen Urkundenfälschung verurteilt worden war. Er hatte 2021 ein Fake-Zertifikat erworben; damals waren Covid-Impfungen nur für Risikopersonen zugängig. Sobald sie der breiten Masse zur Verfügung standen liess er sich impfen.

(cpf)