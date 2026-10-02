freundlich21°
DE | FR
burger
Quiz
Sport

Quiz: Welcher Spieler lief wie oft für die Schweizer Nati auf

Fussball UEFA Nations League 2026 - 2027, 2. Spieltag - Schottland vs Schweiz - Hampden Park Glasgow: Tor und Torjubel zum 0:2 durch Nico Elvedi Schweiz, 4 Freude, Emotionen, Jubel Mimik, Gesichtsausd ...
Nico Elvedi jubelt gegen Schottland über sein viertes Tor in der Nationalmannschaft – aber wie oft lief der Innenverteidiger für die Schweiz auf?Bild: www.imago-images.de

Welcher Spieler lief wie oft für die Nati auf? Beweise dein Wissen in unserem Quiz

Granit Xhaka ist bekanntlich der Schweizer Rekord-Nationalspieler, doch wie oft lief der 34-Jährige bisher für die Nati auf und zu wie vielen Einsätzen für die Schweiz kamen die anderen Spieler wie Nico Elvedi oder Zukunftshoffnung Johan Manzambi? Finde es in unserem Sliderquiz heraus.
02.10.2026, 16:0102.10.2026, 16:01
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Die Schweizer Nationalmannschaft ist hervorragend in die Nations-League-Kampagne gestartet und konnte sowohl in Nordmazedonien als auch in Schottland klar mit 3:0 gewinnen. Während es Neulinge wie Sascha Britschgi und Winsley Boteli in der Nati gibt, hat die Schweiz auch einige Routiniers dabei, welche schon über oder nahe an hundert Einsätzen für die Schweizer Nati sind.

Doch welcher Akteur lief wie oft für die Schweiz auf? Zeig, dass du ein Experte bist und gib deinen Tipp in unserem Schätzquiz ab.

«Es ist wieder Zeit geworden!» – Rodriguez zeigt, dass er es immer noch kann
«Es ist wieder Zeit geworden!» – Rodriguez zeigt, dass er es immer noch kann
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 145
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Spanien um Captain Rodri ist am Ende der grössten WM der Geschichte der verdiente Sieger.
quelle: keystone / ashley landis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Fankurve des VfL Osnabrück präsentiert die «vielleicht grossartigste Choreo aller Zeiten»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Josi trifft und bricht Klubrekord +++ McDavid glänzt bei 16-Tore-Spektakel
Roman Josi reiht sich zum Auftakt seiner 16. NHL-Saison gleich unter die Torschützen. Der Berner Verteidiger kann die 1:3-Heimniederlage von Nashville gegen Minnesota aber nicht verhindern.
Roman Josi (NSH), 1 Tor, 3 Schüsse, 2 Checks, 24:53 TOI
Zur Story