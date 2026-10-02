Nico Elvedi jubelt gegen Schottland über sein viertes Tor in der Nationalmannschaft – aber wie oft lief der Innenverteidiger für die Schweiz auf? Bild: www.imago-images.de

Welcher Spieler lief wie oft für die Nati auf? Beweise dein Wissen in unserem Quiz

Granit Xhaka ist bekanntlich der Schweizer Rekord-Nationalspieler, doch wie oft lief der 34-Jährige bisher für die Nati auf und zu wie vielen Einsätzen für die Schweiz kamen die anderen Spieler wie Nico Elvedi oder Zukunftshoffnung Johan Manzambi? Finde es in unserem Sliderquiz heraus.

Timo Rizzi Folge mir

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Die Schweizer Nationalmannschaft ist hervorragend in die Nations-League-Kampagne gestartet und konnte sowohl in Nordmazedonien als auch in Schottland klar mit 3:0 gewinnen. Während es Neulinge wie Sascha Britschgi und Winsley Boteli in der Nati gibt, hat die Schweiz auch einige Routiniers dabei, welche schon über oder nahe an hundert Einsätzen für die Schweizer Nati sind.

Doch welcher Akteur lief wie oft für die Schweiz auf? Zeig, dass du ein Experte bist und gib deinen Tipp in unserem Schätzquiz ab.