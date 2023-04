Zürcher Fans beschädigen Autos und Toi-Toi nach Pleite gegen Luzern

Zürcher Fans beschädigen Autos und Toitoi nach Pleite gegen Luzern

Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Zürich ist es am Samstagabend zu einzelnen Sachbeschädigungen in der Stadt Luzern gekommen. Die Polizei setzte Gummischrot ein, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Sonntag mitteilte.

Der Zürcher Anhang wusste sich nach dem Spiel gegen Luzern nicht zu benehmen. Bild: keystone

Fans des FC Zürich hätten zwei Autos und ein Toitoi-WC beschädigt, hiess es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern weiter. Die Polizei sei mit Flaschen beworfen worden.

Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, habe die Polizei Gummischrot eingesetzt. Nach 23.00 Uhr seien die Zürcher Fans in die Extrazüge gestiegen und hätten Luzern verlassen. (sda)