Entgleiste Güter-Lok in Rapperswil SG stoppt erst kurz vor Gebäude

In Rapperswil SG ist am Dienstagmorgen eine Lokomotive von SBB Cargo bei einem Rangiermanöver gegen einen Prellbock gefahren und entgleist. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Bahnhof Rapperswil. Bild: Shutterstock

Das Schadensausmass sei aktuell noch nicht bekannt, sagte ein SBB-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Durch die Entgleisung sind nebst dem Prellbock auch Teile des Perrons erheblich beschädigt worden. Nur knapp kam die Rangierlokomotive, an der drei Wagons angeschlossen waren, vor einem Gebäude der SBB zum Stillstand, sagte der Sprecher weiter.

Zur Klärung des Unfallhergangs sei die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) aufgeboten worden. Zu einem Polizeieinsatz führte der Unfall hingegen nicht, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage bekannt gab.

Noch sei unklar, wie lange die Untersuchungs- und Räumungsarbeiten andauern werden, hiess es am Dienstagnachmittag von Seiten der SBB weiter. Die Gleissperrung habe jedoch auf den Personenverkehr im Bahnhof Rapperswil keine Auswirkungen, da der betroffene Abschnitt nicht von Passagieren genutzt werde. (saw/sda)