Gotthardpass soll Mitte Mai geöffnet werden – doch es liegt noch massig Schnee

Schneeräumungsarbeiten auf dem Gotthard, 3. Mai 2012. Bild: KEYSTONE

Ende Woche starten am Gotthardpass die Schneeräumungsarbeiten. Die Öffnung der Strasse sei für Mitte Mai geplant, teilte das Bundesamt für Strassen mit. Der Termin sei aber von der Wetterlage abhängig.

Gemäss der Mitteilung wird als erstes der Schnee auf dem Abschnitt zwischen Airolo und Motto Bartola auf der Tessiner Seite des Passes weggeschafft. In den höheren Lagen müsse mit den Arbeiten noch zugewartet werden, teilte das Astra mit. Das Bundesamt begründete dies mit der Schneehöhe und der Lawinengefahr.

Letztes Jahr war die Verbindung über den 2108 Meter hohen Pass am 19. Mai freigegeben worden. Dieses Jahr liege in den Gebieten der Urner Alpenpässe wesentlich mehr Schnee als in den zwei unterdurchschnittlichen Vorjahren, teilte die kantonale Baudirektion mit.

Wie sieht's bei den anderen Pässen aus?

Am Montag hätten die Fräsarbeiten am 2044 Meter hohen Oberalppass begonnen. Nach den Schneeräumungen müssten noch Leitplanken und Signalisationen montiert sowie der Fels gesäubert werden. Die Wintersperre dürfte am Oberalp voraussichtlich am 26. April aufgehoben werden.

An den anderen Urner Pässen steht der Start der Räumungsarbeiten kurz bevor, wie es weiter hiess. Der Klausen- und der Furkapass dürften im Verlauf des Mai für den Verkehr freigegeben werden. Am Sustenpass dauert die Wintersperre bis voraussichtlich am 14. Juni.

Auch die Baudirektion Uri weist darauf hin, dass sich die genannten Öffnungstermine je nach Wetter um bis zu zwei Wochen verschieben könnten. (sda)