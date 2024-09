Ferienbeginn führt zu langem Stau vor dem Gotthard

Mehr «Schweiz»

Der Beginn der Herbstferien in zahlreichen Kantonen führt zu einem langen Stau vor dem Nordportal des Gotthard-Tunnels. Am späten Samstagmorgen haben sich die Fahrzeuge zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR auf einer Länge von 10 Kilometern gestaut.

Vor dem Gotthard-Nordportal am Samstagmorgen. Bild: tcs

Der Zeitverlust betrug 1 Stunde und 40 Minuten, wie der Touring Club Schweiz (TCS) auf der Plattform X mitteilte.

In zehn Kantonen wie Luzern, Aargau und beiden Basel begannen am Samstag die Schulferien. In acht weiteren Kantonen steht der Ferienbeginn am kommenden Wochenende an. Entsprechend ist auch dann wieder mit Stau am Gotthard zu rechnen. (sda)