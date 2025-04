Eine Teo-Filiale in Zürich. Bild: migros.ch

Migros schliesst unbediente Teo-Läden in Zürich

Mehr «Schweiz»

An sieben Tagen und vierundzwanzig Stunden haben die Teo-Läden der Migros geöffnet. Die Standorte ohne Personal waren vollständig mit Video überwacht.

Mit Cumulus oder Kreditkarte erhält man Eintritt zu den Selbstbedienungsfilialen. Die Filialen sind mit rund 850 Produkten ausgestattet und man kann selbstständig mit Karte oder Twint bezahlen.

In Kloten und Dietlikon wurden die ersten zwei Filialen als Pilotprojekte im Kanton Zürich während zwei Jahren getestet. Wie die Migros am Mittwochabend kommunizierte, werden die Zürcher Filialen per Ende April geschlossen. Dies schreibt der «Zürcher Unterländer». Das Konzept habe im Grossraum Zürich keinen Anklang gefunden.

Filialen in der Ostschweiz bleiben

Auch in der Ostschweiz, in Winterthur, im Thurgau und St.Gallen stehen insgesamt sechs dieser Selbstbedienungsfilialen. Diese bleiben weiterhin geöffnet.

Zusätzlich plant die Migros zusätzliche Filialen in Kemptthal und in Wetzikon.