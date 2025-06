Vor dem Gotthard-Südportal stauen sich die Fahrzeuge. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Rückreiseverkehr verursacht langen Stau am Gotthard

Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden hat am Gotthard-Südportal auch am Auffahrts-Sonntag einen langen Stau verursacht. Zwischen Faido und dem Rastplatz Airolo TI stauten sich die Autos kurz vor 15 Uhr auf einer Länge von zehn Kilometern, wie der TCS auf X mitteilte.

Autofahrerinnen und Autofahrer mussten dabei mit einer Wartezeit von einer Stunde und vierzig Minuten rechnen, wie es weiter hiess. Bereits am Vormittag hatte der Stau in Richtung Norden eine Länge von sechs Kilometern erreicht.

Und auch auf der Nordseite stockte der Verkehr zwischen dem Gotthard-Tunnel und Göschenen UR in Richtung Norden, wie der Website des TCS weiter zu entnehmen war. (sda)