Stau am Gotthard in Richtung Norden löst sich fast auf

Auch auf der Nordseite stockte der Verkehr am Auffahrts-Sonntag zwischen dem Gotthard-Tunnel und Göschenen UR in Richtung Norden, wie der Webseite des TCS zu entnehmen war. (sda)

Tagsüber hatte der Stau zwischen Faido und dem Rastplatz Airolo TI gegen Norden eine Länge von bis zu zehn Kilometern erreicht. Nach Angaben des TCS auf der Plattform X mussten Autofahrerinnen und Autofahrer kurz vor 15 Uhr mit einem Zeitverlust von einer Stunde und vierzig Minuten rechnen. Bereits am Sonntagvormittag staute sich der Verkehr demnach auf einer Länge von sechs Kilometern.

Die Wartezeit für Reisende in Richtung Norden betrug bis zu zehn Minuten, wie es auf der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) kurz vor Mitternacht hiess.

Der Stau am Gotthard-Südportal hat sich am Sonntag kurz vor Mitternacht praktisch aufgelöst. Zwischen Quinto und Airolo im Kanton Tessin staute sich der Verkehr noch auf einem Kilometer, wie der Webseite des Touring Club Schweiz zu entnehmen war.

1962, Rekordverkehr am Gotthard. Kaum zu glauben, aber wahr: Bis ins Jahr 1980 gab es noch keinen Strassentunnel durch den Gotthard. Es gab nur einen Weg – über den Pass. (Bild: Comet Photo AG)

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

