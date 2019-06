SVP-Glarner lässt Telefon von Zürcher Lehrerin Sturm läuten – und kriegt Retourkutsche

Der SVP-Nationalrat hat auf Facebook die Telefonnummer einer Lehrerin veröffentlicht, die einem muslimischen Kind für das Fastenbrechen frei gegeben hatte. Nun wird der Spiess umgedreht.

Der SVP-Nationalrat Andreas Glarner schiesst mal wieder scharf: Der Aargauer hat am Dienstag auf Facebook die Telefonnummer und den Namen einer Zürcher Lehrerin veröffentlicht. Dies mit dem Aufruf, vielleicht «möchte jemand der Lehrerin mitteilen, was man davon hält».

Hintergrund: Die Frau hatte in einem Elternbrief darauf hingewiesen, dass muslimische Kinder während des aktuellen Festes zum Fastenbrechen nicht zur Schule kommen müssen. Dies ohne einen Jokertag einziehen zu müssen.

Der Aufruf von Glarner blieb nicht ohne Folgen. Wie der Tages-Anzeiger berichtet, läutete das Telefon der Lehrerin Dutzende Male. Dasselbe auf dem Schulsekretariat.

Glarner löschte die Personalien der Lehrerin erst Stunden später von seinem Facebook-Profil. Dies nachdem ihm die Schule offenbar gedroht hat, Anzeige wegen Persönlichkeitsverletzung einzureichen.

Was Glarner womöglich nicht wusste: In der Zürcher Volksschulordnung ist ausdrücklich vorgesehen, dass sich Kinder aller Konfessionen bei hohen religiösen Feiertagen dispensieren lassen können.

Der Aargauer zeigt sich unbeeindruckt. Es kümmere ihn nicht, dass die Lehrerin nun von aufgebrauchten Bürgern kontaktiert werde, sagte er weiter zum Onlineportal.

Die Reaktionen auf das Vorgehen des SVP-Nationalrats fallen harsch aus.