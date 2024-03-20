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Neutralitäts-Initiative der SVP kommt zustande

Neutralitätsinitiative der SVP kommt zustande – 140'000 Unterschriften eingereicht

20.03.2024, 09:1030.07.2026, 12:32

Die Neutralitätsinitiative kommt zustande: Laut dem Präsidenten des Initiativkomitees sind gegen 110'000 Unterschriften bereits beglaubigt worden. «Am 11. April um 14 Uhr werden wir die Initiative bei der Bundeskanzlei einreichen», sagte Walter Wobmann.

Vizepraesident Walter Wobmann, Pro Schweiz, anlaesslich der 1. Mitgliederversammlung von Pro Schweiz, am Samstag 3. Juni 2023, in Bern. (KEYSTONE /Marcel Bieri)
Walter Wobmann ist der Kopfer hinter der Neutralitätsinitiatie (Bild aufgenommen an der Mitgliederversammlung von Pro Schweiz, Juni 2023).Bild: keystone

Insgesamt seien gegen 140'000 Unterschriften für die Volksinitiative «Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative)» gesammelt worden, so Wobmann in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit «Blick». «Die immerwährende Neutralität ist ein Friedensmodell für die Schweiz, das wollen die Leute nicht aufs Spiel setzen. Während über 200 Jahren wurden wir dadurch von Kriegen verschont», sagte der Ex-SVP-Nationalrat weiter. Eine Neutralität «nur von Fall zu Fall» solle verhindert werden.

(sda)

Das ist Wobmann:

Walter Wobmann: Blochers Mann für alle Lagen
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244 Kommentare
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ImmerMitderRuhe
20.03.2024 05:40registriert Februar 2023
Neutralität ist nur bequem und schützt vor gar nichts. Das haben die Finnen und Schweden schlagartig begriffen. Die Holländer erklärten zu Beginn des 2. WK Neutralität. Wurden von Hitler plattgewalzt. Die Zeiten haben sich komplett geändert. Heute fliegen Raketen und erreichen jedes Ziel. Hinter den Bergen verstecken wird schwierig.
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Nick Name IV
20.03.2024 05:29registriert Februar 2021
Ist diese Initiative pro Russland, oder worum geht es den Initianten?
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Daniel Noger
20.03.2024 06:04registriert November 2022
Neutralität, ein Feigenblatt das vor gar nichts schützt, insbesondere nicht vor dem Russen. Da helfen nur Waffen. Verklärze Heidiwelt, vor allem auch im Cyberraum, wo wir von den Russen schon täglich angegriffen werden.
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