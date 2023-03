SVPler David Trachsel gibt Basler Grossratsmandat per Ende April ab

David Trachsel Bild: keystone

David Trachsel (SVP) reicht seinen Rücktritt aus dem Grossen Rat Basel-Stadt per 28. April ein. Trachsel, der zugleich Präsident der Jungen SVP Schweiz ist, zieht aus familiären Gründen in den Kanton Aargau, wie die Basler SVP am Montag mitteilte.

Mit diesem Wohnortswechsel sei die Einsatznahme im Basler Kantonsparlament nicht mehr möglich. Der 28-jährige Trachsel sitzt seit Februar 2021 im Grossen Rat. (aeg/sda)