Blocher schimpft mit SP-Mann wegen Kandidatur: «Daniel Jositsch ist ein Opportunist»

Den Entscheid der SP-Parteileitung, bloss zwei Frauen für die Bundesratswahl nominieren zu wollen, befürwortet Blocher in diesem Zusammenhang. Die Partei hätte sich ansonsten «unglaubwürdig» gemacht. Der 82-jährige SVP-Politiker wollte sich jedoch nicht zur Frage äussern, welche SP-Kandidatin er am besten fände: «Jetzt sollte ich etwa noch Sozis für den Bundesrat auswählen?»

Der SP-Ständerat politisiert im rechten Parteiflügel, ist prominenter Vertreter der sozialliberalen «Reformplattform» und äusserte sich regelmässig pointiert gegen den linken Kurs seiner Partei. Jositsch kritisierte zudem den Ausschluss männlicher Bundesratskandidaten, was insbesondere im bürgerlichen Lager auf Applaus stiess.

Der alt Bundesrat wirft dem Zürcher SP-Politiker vor, sich immer wieder «opportunistisch» verhalten zu haben, da Jositsch schon seit 20 Jahren Bundesrat werden wolle. Konkrete Beispiele nannte Blocher zwar nicht – es dürfte aber eine Anspielung an Jositschs politischer Verortung sein.

Das unnachgiebige Verhalten von SP-Ständerat Daniel Jositsch vor der Bundesratswahl kommt nicht nur parteiintern schlecht an. Jetzt kassiert er auch Kritik vom anderen politischen Lager – und zwar ausgerechnet vom sogenannten «SVP-Übervater» Christoph Blocher.

