Bild: keystone

Coop senkt Preise bei 1000 Produkten – Tiefpreislinie «Prix Garantie» wird ausgebaut

Der Detailhändler Coop senkt die Preise bei 1000 Artikeln und baut seine Tiefpreislinie weiter aus.

Mehr «Schweiz»

Im laufenden Jahr hat der Detailhändler Coop bereits bei über 1000 Supermarkt-Produkten die Preise gesenkt. Von Grundnahrungsmitteln, Haushaltsartikeln bis hin zu Getränken, Früchten, Gemüse und Milchprodukten. Coop habe in diesem Jahr bereits über 50 Millionen Franken in tiefere Preise investiert, schreibt der Detailhändler in einer Medienmitteilung.

Damit will Coop ihr Engagement für ihre Kunden beweisen und das Haushaltsbudget der Schweizer entlasten. Man möchte hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anbieten, sagt Andrea Kramer, Leiterin der Direktion Marketing, in der Mitteilung. Schon im vergangenen Jahr seien 2400 Produkte billiger geworden.

20 Jahre Prix-Garantie-Linie

Zusätzlich will Coop seine Tiefpreislinie Prix-Garantie weiterhin ausbauen. Diese feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. Die Preise der Prix-Garantie-Linie befinden sich auf Discounter-Niveau. Im vergangenen Jahr hatte Coop 60 neue solche Produkte im Sortiment ergänzt.

Diese Coop-Produkte werden billiger

Bild: coopzeitung

Bild: coopzeitung

Bild: coopzeitung