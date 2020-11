Flüchtlingsdrama auf Schweizer Boden

«Nicht Sex, sondern Krieg schändet den syrischen Körper»: Ein Flüchtling wird Pornostar

Antonio Soleiman ist 15 Jahre alt, als er von Aleppo nach Deutschland flüchtet. Seine Eltern hatten Angst um ihn, besorgten ihm Flugtickets und einen gefälschten Pass. Er sollte nach England gehen, doch seine Reise endete am Flughafen Köln/Bonn, wo er festgenommen wurde. Inzwischen hat er den offiziellen Flüchtlingsstatus.

Eigentlich wollte er Schauspieler werden. In Aleppo hatte er in Theaterstücken mitgespielt. Doch in Deutschland bekam er nur Absagen.

Antonio lässt sich davon nicht …