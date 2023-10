Schwere Orkanböe auf dem Gütsch mit 180 km/h – jetzt kommt auch noch der Regen

Die Woche hat kalt begonnen und endet stürmisch: In der Nacht auf Freitag und am Morgen hat es ordentlich gewindet. Auf dem Jungfraujoch sind Böen von 170 km/h gemessen worden, auf dem Gütsch bei Andermatt gar 180 km/h. Auf dem Titlis waren's immerhin noch 154 km/h. Gemäss MeteoNews führt Meiringen das Ranking der windigsten Talstationen mit 96 km/h an.

Doch damit nicht genug: Im Laufe des Freitagmorgens kommt auch noch der Regen. Der Bund warnte insbesondere im Tessin und in den Alpen vor intensivem Dauerregen. MeteoNews rechnet auch in den südlichen Tälern Graubündens sowie in Teilen des Engadins mit hohen Niederschlagsmengen.

Aktuelle Unwetter-Warnungen: Für die Region Lugnez-Valsertal gilt die Gefahrenstufe 4 von 5. Bild: MeteoSchweiz

Die gute Nachricht allerdings: Der Höhepunkt der Unwetter soll bereits am Vormittag erreicht werden, das Wetter am Wochenende soll besser werden. (jaw)