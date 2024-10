Tessinerin begleitet sieben Personen in den Freitod – das ist ihr Urteil

Die Staatsanwältin argumentierte in ihrem Plädoyer, die Frau habe «skrupellos» gehandelt, das Motiv des egoistischen Handelns sah sie als erfüllt an. Sie habe gut verdient und hätte die Sterbebegleitungen auch gratis durchführen können, argumentierte sie. Laut Artikel 115 des Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet.

Das Kantonsstrafgericht Lugano hat am Mittwoch eine Tessinerin wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die pensionierte Krankenschwester sieben Personen in den Freitod begleitete.

Wie die Kiosk-Gruppe Valora zum grössten Brezel-Produzenten der Welt wurde

Ob klassisch oder als Bissen: Laugenbackwaren sind weltweit gefragt. Und sie sollen ab 2025 auch in der Schweiz in ganz neuer Form erhältlich sein.

Brezel sind gefragt, nicht nur in München, und nicht nur am Oktoberfest. Das salzige Gebäck, dessen Anfänge bis ins Mittelalter zurückreichen und dessen typische Form mit den zwei symmetrisch verschlungenen Teigsträngen der Bäcker-Zunft als Emblem dient, erfreut sich wachsender Nachfrage. In Europa, aber vor allem auch in den USA.