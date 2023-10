Behörden warnen: Trinkwasser in zwei Quartieren von Bellinzona TI verschmutzt

In zwei Ortsteilen von Bellinzona TI ist das Wasser wegen einer mikrobiologischen Verschmutzung am Samstagmorgen vorläufig nicht trinkbar gewesen. Die Behörden gaben auf Alertswiss eine entsprechende Warnung heraus.

Die Bellinzona Multiservice Company habe mitgeteilt, dass aufgrund von Problemen mit der Wasserleitung das in den Bezirken Moleno und Preonzo gelieferte Wasser bis auf Weiteres nicht trinkbar sei, hiess es auf Alertswiss.

Fliessendes Wasser dürfe deshalb nicht getrunken werden. Auch für das Zubereiten von kalten Speisen und Getränken solle es nicht genutzt werden. Ohne Einschränkungen könne Leitungswasser nur verwendet werden, wenn es mindestens fünf Minuten lang abgekocht worden sei.

Bereits Ende September waren in Moleno und Preonzo Probleme mit dem Trinkwasser gemeldet worden.

Im Süden der Schweiz fielen seit Donnerstagabend ergiebige Niederschläge, wie SRF Meteo am Samstag in einer Kurzmitteilung auf X (früher Twitter) meldete: Über 200 Millimeter Regen pro Quadratmeter fielen auf dem Bernina-Hospiz, 164 Millimeter in Airolo TI und 178 Millimeter in Vicosoprano GR im Bergell. (sda)