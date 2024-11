Heute hätte die grösste Winterregatta am Bodensee stattfinden sollen. Doch zwei Segler werden vermisst. Bild: EPA DPA

Nach einem gekenterten Boot auf dem Bodensee: Suchaktion nach zwei vermissten Seglern

In der Nacht auf Samstag wurde ein gekentertes Segelboot gefunden. Nun läuft auf dem Bodensee eine Suchaktion nach zwei vermissten Seglern.

In der Nacht wurde auf dem Bodensee ein Segelschiff gekentert aufgefunden. Zwei Segler sind verschwunden, berichtet das St. Galler Tagblatt. In Konstanz war heute die «Eiserne»-Regatta geplant, ein Wettrennen mit über 170 Segelbooten. Viele Teilnehmende sind schon am Vortag in Konstanz.

Gegenüber dem St.Galler Tagblatt hofft der Regattaleiter Matthias Hagner, dass die beiden Segler noch lebend gefunden werden: «Aber es sieht nicht gut aus.». Ob der Event trotzdem noch stattfindet, ist noch unklar: «Im Moment sind all unsere Gedanken bei den zwei vermissen Kollegen», so Hagner. So lange die Suchaktion läuft, werde das Rennen aber nicht starten. (nzu)