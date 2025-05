Bündner Jägerschaft soll weiterhin Wölfe schiessen dürfen

Hingegen begrüssten die Behörden den erneuten Einbezug der Jägerschaft bei der regulären Jagdzeit. 2900 Jägerinnen und Jäger liessen sich im vergangenen Jahr für die Wolfsjagd im Kanton schulen. Es sei vorgesehen, es in diesem Jahr gleich zu tun. Auch Schulungen sind sind gemäss der Regierung wieder geplant. (sda)

Die Regierung erklärte jedoch, dass gegen Ende der Jagd Jungwölfe kaum mehr von erwachsenen Tieren unterschieden werden können. Eine verlängerte Jagd und ein stärkerer Einbezug der Jägerschaft würde also lediglich Fehlabschüsse provozieren.

Grundsätzlich hätte man in Graubünden 66 Wölfe töten dürfen. So viele Abschüsse waren bewilligt worden. Die SVP forderte deshalb, die Jagd künftig zu verlängern, bis alle Abschüsse durchgeführt worden sind.

Zu den Bewilligungen beim Bund betonten die kantonalen Behörden abermals das Ziel einer Koexistenz zwischen Mensch und Wolf. Es benötige dazu Herdenschutz wie auch Abschüsse. Die eidgenössische Jagdgesetzgebung gebe hierzu vor, wie stark in die Bestände eingegriffen werden darf. Diesen Spielraum habe Graubünden bei der letzten Jagdsaison mit 48 getöteten Wölfen ausgeschöpft.

Dies ging aus der Antwort der Regierung am Montag auf den Fraktionsauftrag der SVP hervor. Die Partei verlangte, die Jägerschaft bei den Wolfsabschüssen stärker einzubeziehen, Ordnungsbussen bei Fehlabschüssen zu reduzieren, beim Bund möglichst viele Abschüsse bewilligen zu lassen und die Wolfsjagd zu verlängern.

Jägerinnen und Jäger sollen in Graubünden auch bei der nächsten Jagd wieder Wölfe töten dürfen. Dies stellte die Regierung der SVP nach deren Fraktionsauftrag in Aussicht. Hingegen lehnte sie Forderungen nach tieferen Bussgeldern bei Fehlabschüssen ab.

Der «böse Blick»: Ein grosser männlicher Wolf merkt auf. Der Filmer ist unsichtbar versteckt und unter dem Wind, macht aber durch Imitation des Heulens auf sich aufmerksam. Die bersteinfarbene Iris der Wölfe war den Menschen so unheimlich, dass Hunde mit heller Iris getötet wurden.

Auge in Auge mit einem Wolf

