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Hunde und Pferde vernachlässigt: 53 Tiere auf Hof im Fricktal abgeholt

Tiere vernachlässigt Fricktal
Die Hunde waren mangelhaft sozialisiert. Bild: Veterinärdienst des Kantons Aargau

Pflege vernachlässigt: Veterinärdienst beschlagnahmt 13 Pferde und 40 Hunde im Fricktal

Der Veterinärdienst des Kantons Aargau hat auf einem Hof im Fricktal 53 Tiere beschlagnahmt. Sie wurden in zu kleinen Boxen gehalten, erhielten ungenügendes Futter und wurden generell vernachlässigt.
13.10.2026, 10:2513.10.2026, 10:30

Die Halterin wurde zuvor bereits auf die Missstände aufmerksam gemacht. Im Februar wurde sie mit einem Tierhalteverbot belegt. Trotzdem hielt sie sich nicht daran. Der Veterinärdienst holte deshalb am vergangenen Mittwoch die Tiere ab, wie es in einer Mitteilung heisst. Es handelt sich um 13 Pferde der Rasse Appaloosa sowie 40 Hunde der Rassen Australian Shepherd und Border Collie.

Das Tierhalteverbot wurde im Februar ausgesprochen, weil die Tiere auf morastigen Auslaufböden gehalten wurden, ihre Pflege vernachlässigt wurde, die Liegeflächen ungenügend eingestreut waren oder die Boxen zu dunkel oder zu klein waren. Zudem erhielten sie ungenügendes Futter.

Tiere vernachlässigt Fricktal
Die Pferde waren vernachlässigt worden.Bild: Veterinärdienst des Kantons Aargau

Das Verbot untersagte der Besitzerin die Haltung, Betreuung und Zucht von Tieren in der ganzen Schweiz. Bis Mitte Juli hätte sie ihre Tiere abgeben müssen. Daran hielt sie sich aber nicht, wie der Veterinärdienst in einer Mitteilung schreibt. Zudem verhielt sie sich unkooperativ.

Pferde und Hunde beschlagnahmt Fricktal
Ein Pferd musste eingeschläfert werden.Bild: Veterinärdienst des Kantons Aargau

Am vergangenen Mittwoch wurden die 53 Tiere deshalb abgeholt. Und auch dabei wurden wieder Verstösse gegen das Tierschutzgesetz festgestellt. Die Hunde hatten kein Trinkwasser, die Pferde waren ungepflegt. Es wurde deshalb eine Strafanzeige erstattet.

Pferde und Hunde beschlagnahmt Fricktal
40 Hunde wurden beschlagnahmt.Bild: Veterinärdienst des Kantons Aargau

Die Tiere wurden tierärztlich versorgt und in geeignete Einrichtungen gebracht. Ein Pferd musste aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes wegen alter Verletzungen eingeschläfert werden. Die restlichen Tiere sollen später an endgültige Plätze vergeben werden. (vro)

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