Polizeirapport

Veterinärdienst holt 29 Katzen aus Wohnung im Bezirk Bremgarten AG

Der Aargauer Veterinärdienst hat am Samstag 29 Katzen aus einer Wohnung im Bezirk Bremgarten AG geholt. Die Tiere hätten in unhaltbaren hygienischen Bedingungen gewohnt, teilte das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) am Donnerstag mit. Die Tierhalterin habe freiwillig auf die Katzen verzichtet.

Die Tierhalterin sei überfordert gewesen und habe weder die Vermehrung der Tiere kontrollieren noch deren Pflege sicherstellen können. Ihr wird laut Mitteilung des DGS ein Halteverbot für Katzen auferlegt.

Dank interkantonaler Zusammenarbeit der Veterinärdienste hätten die Katzen auf vier Orte in der Schweiz verteilt und temporär untergebracht werden können. Dort seien sie tierärztlich untersucht sowie kastriert und geimpft worden.

Die Tierheime und Tierpensionen verfügten aktuell nur über wenig Kapazitäten für die Aufnahme von Tierschutzfällen, schrieb das DGS weiter, da besonders im Sommer eine grosse Nachfrage nach Ferienplätzen bestehe. (sda)