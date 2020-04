Schweiz

Tier

Abgemagerte Pferde - Strafuntersuchung gegen Tierhalter in Buchs SG



Bild: EPA

Abgemagerte Pferde - Strafuntersuchung gegen Tierhalter in Buchs SG

Ein Pferdehalter aus Buchs SG sieht sich mit dem Vorwurf der Tierquälerei konfrontiert. Auf seinem Hof hatten die Polizei und der Veterinärdienst am Ostersamstag ein stark abgemagertes Pferd angetroffen. Das Tier musste eingeschläfert werden.

Die Behörden haben gegen den Pferdehalter eine Strafuntersuchung wegen Tierquälerei eingeleitet und ein Tierhalteverbot verfügt, wie die St. Galler Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Ein zweites Pferd sei vorsorglich beschlagnahmt worden, hiess es.

Aufgrund einer Meldung rückten Polizei, Veterinärdienst und ein lokaler Tierarzt zum Bauernhof aus. Eines der beiden Pferde war stark abgemagert und musste vor Ort eingeschläfert werden. Der Veterinärdienst beschlagnahmte das zweite Pferd vorsorglich und liess es abtransportieren. Das Tier war laut Communiqué unterernährt, und es waren keine Futtervorräte vorhanden.

Bereits früher kontrolliert

Bereits Ende Januar hatte der Veterinärdienst den Hof kontrolliert, nachdem eine anonyme Meldung zur Hundehaltung eingegangen war. Bei der Kontrolle untersuchte der Veterinärdienst auch die Pferdehaltung und stellte bauliche Mängel am Stall sowie bei der Haltung der Pferde fest.

Die Pferde hatten damals genügend Futter, Wasser und Stroh, und auch die Stroh- und Heuvorräte waren ausreichend. Der Veterinärdienst wies den Tierhalt per Verfügung an, die Mängel zu beheben. «Es bestanden keine Anhaltspunkte, dass sich der Zustand der Pferde innert kurzer Zeit massiv verschlechtern könnte», heisst es.

Eine Nachkontrolle sei geplant gewesen. Sie sollte wie in solchen Fällen üblich, innerhalb von drei bis vier Monaten durchgeführt werden.

Informationspanne

Kritik an der Pferdehaltung auf dem Hof hatte es schon im vergangenen Herbst gegeben. Der örtliche Tierschutzverein erhielt eine entsprechende Meldung, doch gelangte diese nicht zum Veterinärdienst. Den Grund dafür will das Amt jetzt zusammen mit dem Tierschutzverein so schnell wie möglich klären.

Ziel müsse es sein, dass Meldungen von Tierleiden schnell und umfassend an das Amt gelangen, damit es die Tierhalterinnen und Tierhalter kontrollieren und nötigenfalls durchgreifen könne.

Dem Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen war der Tierhalter aus Buchs bekannt, wegen Problemen bei der Hundehaltung, der Registrierung und «verschiedenen Beissvorfällen mit andern Hunden». Daraus resultierten eine Strafanzeige und eine Verurteilung.

Am Ostersamstag stellten die Behörden bei der Hundehaltung keine Tierschutzmängel fest, wie der Kanton schreibt. Weitere Kontrollen seien vorgesehen. (cki/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

So kam das Coronavirus in die Schweiz – eine Chronologie Coronavirus – Verbreitung durch Husten Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter