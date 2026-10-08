bedeckt, wenig Regen12°
DE | FR
burger
Schweiz
TV

Zürcher Vermisstenfall bei Aktenzeichen XY: Erste Hinweise

Zürcher Polizei erhält nach «Aktenzeichen XY»-Sendung Hinweise

08.10.2026, 15:4408.10.2026, 15:44

In der Sendung «Aktenzeichen XY» vom Mittwoch hat die Kantonspolizei Zürich nach einem Vermissten aus dem Milieu gesucht. Erste Hinweise gingen bereits bei der Polizei ein.

Die Ermittler prüfen die diversen Meldungen noch, wie ein Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich am Donnerstag auf Anfrage von Keystone-SDA sagte.

Der Gesuchte verschwand im Juli 2023 spurlos. Der damals 46-Jährige arbeitete im «Neugasshof», einem berühmt-berüchtigten Milieu-Lokal im Zürcher Langstrassenquartier. Zuletzt gesehen wurde der Montenegriner, als er vor dem Lokal in das Auto eines Bekannten gestiegen war. Die Fahrt soll in Olten geendet haben. Der Fahrer verliess die Schweiz im August 2023 und soll sich in der Türkei aufhalten.

«Aktenzeichen XY» rollt einen mysteriösen Vermisstenfall aus der Schweiz auf
«Aktenzeichen XY» rollt einen mysteriösen Vermisstenfall aus der Schweiz auf

Schnell machte die Runde, dass der Verschwundene Opfer einer Abrechnung gewesen sein könnte. So äusserte sich etwa Milieu-Anwalt Valentin Landmann entsprechend gegenüber den Medien. Auch ein Ermittler der Zürcher Kantonspolizei sagte in der Sendung, die am Mittwoch auf SRF ausgestrahlt wurde, dass die Polizei «inzwischen das Schlimmste befürchtet».

In einer Medienmitteilung vom Mittwoch schrieb die Polizei, es müsse davon ausgegangen werden, dass er Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Für Hinweise, die zur Aufklärung des Verschwindens des Vermissten führen, hat die Kantonspolizei Zürich eine Belohnung von insgesamt 10'000 Franken ausgesetzt.

Was erhofft sich die Polizei vom Auftritt in der Sendung? «Wir brauchen ein besseres Bild von seinem Umfeld und möchten wissen, wo und mit wem sich der Vermisste vor seinem Verschwinden aufgehalten hat», sagte der Ermittler in der Sendung. Auch ob jemand die beiden Männer nach dem Juli 2023 gesehen hatte, würden die Ermittler gerne wissen. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trauer um Maricarmen in Spanien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Schüsse in Brugg AG: Polizei findet Toten in Wohnung
Bei der Kantonspolizei Aargau ist am Dienstagabend eine Meldung über eine Schussabgabe in Brugg eingegangen. Vor Ort fand die Patrouille einen leblosen Mann mit Schussverletzung. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, heisst es in einer Mitteilung.
Zur Story