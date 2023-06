SVP-Antrag gescheitert: Selenskyj kann vor Bundesversammlung reden

Die Ansprache vor der Vereinigten Bundesversammlung geht auf einen Beschluss der Ratsbüros der beiden Kammern vom 5. Mai zurück. Geplant ist, dass Wolodymyr Selenskyj seine Rede am 15. Juni um 14.00 Uhr hält.

Die grosse Kammer lehnte am Dienstag den Ordnungsantrag der SVP-Fraktion mit 128 zu 58 Stimmen und bei 4 Enthaltungen ab. Die Nein-Stimmen kamen von der SVP-Fraktion und einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kann in der kommenden Woche seine Rede per Videoschalte ans eidgenössische Parlament halten. Der Nationalrat hat einen Ordnungsantrag der SVP für einen Verzicht des Auftritts im Nationalratssaal abgelehnt.

