Der Unfall ereignete sich am Neujahrstag kurz vor 16.00 Uhr auf dem Parkplatz Ribimatte in Huttwil Bild: DPA

12-Jährige in Huttwil BE verletzt: Feuerwerkskörper explodierte in der Hand

Mehr «Schweiz»

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Mittwoch in Huttwil BE durch einen Feuerwerkskörper verletzt worden. Laut bisherigen Erkenntnissen explodierte der Feuerwerkskörper in der Hand. Das Mädchen wurde mit einem Helikopter in ein Spital geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Neujahrstag kurz vor 16.00 Uhr auf dem Parkplatz Ribimatte in Huttwil, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen soll laut Erkenntnissen der Polizei einen Feuerwerkskörper auf dem Parkplatz gefunden und diesen selber angezündet haben.

Der Feuerwerkskörper explodierte in der Folge in der Hand und verletzte das Mädchen. Die Polizei führte weitere Abklärungen durch. (sda)