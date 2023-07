Polizei warnt vor Rauchgasen nach Brand in Lengnauer Lagerhalle

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Lengnau BE am frühen Samstagnachmittag hat die Berner Polizei über Alertsuisse die Bevölkerung vor Rauchgasen gewarnt. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt und befindet sich in Spitalpflege.

Die Meldung über den Brand in einer Lagerhalle an der Jungfraustrasse in Lengnau sei um 13.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Vor Ort hätten die Einsatzkräfte einen Brand und eine starke Rauchentwicklung in der Lagerhalle festgestellt, sagte Lena Zurbuchen, Sprecherin der Kantonspolizei Bern, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Mehrere Feuerwehren hätten den Brand inzwischen unter Kontrolle gebracht. Die Löscharbeiten dauerten an. Eine verletzte Person sei in Spitalpflege gebracht worden. Der Brand beschränke sich auf die Lagerhalle, in der Autos und Autozubehör gelagert seien, so die Kapo-Sprecherin weiter.

Zunächst hatte eine Leserreporterin des Onlineportals 20minuten über den Brand berichtet. (sda)