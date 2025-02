Unternehmer Walter Fust ist verstorben

Der Anteil von Fust an StarragTornos bleibt im Besitz der Familie, betonte der Maschinenbauer in einem eigenen Communiqué. Und die Erben von Walter Fust würden sich dafür einsetzen, dass die Beteiligung auch in der Familie bleibe.

Der Unternehmer und Investor Walter Fust ist am Dienstag nach kurzer Krankheit verstorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstag mit. Fust wurde 83 Jahre alt.

Nächster Knall: SRF stellt «G&G – Gesichter und Geschichten» ein

Der Sparhammer bei SRF trifft die nächste Sendung: Nun fällt auch «G&G – Gesichter und Geschichten» dem Rotstift am Leutschenbach zum Opfer. Was als Ersatz geplant ist und was darüber hinaus an weiteren Sparmassnahmen ansteht.

Noch nicht genug gespart: «SRF vollzieht bereits in den kommenden Monaten weitere Spar- und Personalmassnahmen aufgrund der angespannten finanziellen Situation», teilt das Medienhaus am Mittwoch mit. Gleichzeitig werde das Angebot «noch stärker dem Nutzungsverhalten des Publikums» angepasst, heisst es.