Was braucht die Schweiz für Autoschilder?

So wie bisher: Kantonszeichen und Zahlen So wie bisher, aber einige Kantone weiter aufteilen, also z.B. ZO für Zürcher Oberland Zahlen und Buchstaben vorgeben (weiterhin auf Kantonsebene) Zahlen und Buchstaben vorgeben (Kanton nicht mehr entscheidend) Zahlen und Buchstaben frei wählen Nullen vor die Zahlen, also z.B. 000123